شركات ألمانية تنتج أجهزة منزلية بمواصفات كل عميل عبر الإنترنت

أطلقت عدة شركات لصناعة الأجهزة المنزلية في ألمانيا خدمة جديدة تتيح للعميل الذين يجد المواصفات التي يريدها في الأجهزة المنزلية الموجودة في الأسواق تحديد المواصفات المثالية التي يرغبونها وصناعة الجهاز وفقا لهذه المواصفات.

وتتيح خدمة شركة "ليبهير" التي تم الكشف عنها في معرض "آي.إف.أيه" الدولي للأجهزة المنزلية في العاصمة الألمانية برلين في وقت سابق من الشهر الحالي، لأي عميل إرسال مواصفات الثلاجة التي يريدها عبر الإنترنت حيث تقوم الشركة بإنتاج هذه الثلاجة وإرسالها إليه خلال أيام.

ويمكن للعميل تحديد المادة المستخدمة في صناعة الثلاجة مثلا وتصميمها الداخلي ولونها وحتى الصور والرموز الشخصية التي يريدون طباعتها على جسم الثلاجة الخارجي.

كما تتيح شركة "بوش" الألمانية اختيار مواصفات ماكينة تجهيز الطعام "إم.يو.إم5"، حيث يمكن للعميل الاختيار من بين 81 مجموعة ألوان مختلفة وكذلك تحديد إعداداتها والملحقات المرفقة معها.

ويمكن تصنيع الماكينة وإرسالها إلى العميل خلال 14 يوما.

أما شركة "جروندنج" فتتيح لعملائها تحديد مواصفات جهاز التلفزيون الذي يريدونه سواء بالنسبة لتثبيته على الحائط أو على المكتب ومقاس الشاشة، كما يمكن تحميل صور الجدران الأربعة للغرفة التي سيوضع فيها التلفزيون لكي يعرف العميل كيف سيكون شكل التلفزيون عند وضعه في الغرفة.

في الوقت نفسه فإن البيانات التي يتم إرسالها إلى الشركة والمواصفات المطلوبة يتم حذفها بعد 3 ساعات من أجل الحفاظ على الخصوصية.