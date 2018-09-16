4 ميداليات جديدة لمنتخب السباحة في بطولة أفريقيا

حصد لاعبي المنتخب الوطني للسباحة، 4 ميداليات جديدة في بطولة إفريقيا للمياه المفتوحة، والمقامة حاليًا بالجزائر.
وأحرزت السباحة ساندي أيمن، الميدالية الفضية، في منافسات المياه المفتوحة ببطولة أفريقيا للسباحة في نسختها الـ13 المقامة حالياً في الجزائر، بعدما احتلت المركز الثاني في نهائي سباق 5 كم، بينما احتلت دانا عقل، المركز الثالث في نهائي السباق نفسه، لتحصد الميدالية البرونزية .
في المقابل، توج مروان العمرواي، لاعب المنتخب، بالميدالية الذهبية في نهائي سباق 5 كجم، بينما جاء عادل بالمركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية.
ورفعت مصر رصيدها من الميداليات في سباقات المياه المفتوحة، إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.
وكان المنتخب الوطني للسباحة، توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية للسباحة القصيرة العمومي، في نسختها الـ 13، والتي أقيمت بمسبح 5 يوليو الأوليمبي بالجزائر، لأول مرة في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري، بعد تصدر جدول الميداليات برصيد 44 ميدالية متنوعة، في اليوم الأخير من المنافسات بواقع 27 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية."طالع التفاصيل".