قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن منطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية أهم موقع أثرى في الدلتا، وتحتوي على كمية كبيرة من آثار الأسرة 21، متابعًا أن المنطقة عانت من الإهمال منذ سنوات.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن القطاع نجح في إقامة تمثال ومسلتين من المسلات التي كانت ملقاة على الأرض، مشيدًا بجهود الوزارة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تطوير المنطقة الأثرية في صان الحجر.



وأشار إلى وجود مسلتين في منطقة صان الحجر من أصل 8 مسلات في مصر، معقبًا: «منطقة صان الحجر لها الحظ في وجود مسلتين بها، حيث عدد المسلات في مصر 8 مسلات منها واحدة في الكرنك بمحافظة الأقصر، وأخرى في المطار، وواحدة في الجزيرة، وواحدة بمنطقة المطرية».



وأوضح أن المنطقة تزخر بالآثار الخاصة بالأسرة الـ21 والـ22، وفقًا لما صرح به وزير الآثار أمس، متوقعًا عدة اكتشافات أثرية في منطقة صان الحجر خلال الفترة المقبلة.



وقام الدكتور خالد عنان وزير الآثار، أمس السبت، بزيارة لمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية لوضع خطط مستقبلية؛ لإنشاء بنية تحتية لخدمة المنطقة تمهيدا لوصول الوفود السياحية، بحضور سفراء دول ليتوانيا والبرازيل والكونغو واليونان والمستشار الثقافي الأمريكي والمستشار الثقافي الفرنسي وقنصل الدنمارك والقائم بأعمال القنصل لبولندا.



