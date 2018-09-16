جامعة حلوان تشارك في أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة السويس

شاركت جامعة حلوان في أسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة السويس، حيث التقي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بطلاب الجامعة، مشيرا أن عدد الطلاب المشارك هو 58 طالب وطالبة.



وأكد نجم علي ضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية لما لها من أهمية في ثقل شخصية الطلاب، وقدراتهم، وتنمية مواهبهم ومهارتهم الشخصية ليصبحوا قادرين على القيادة في حياتهم العملية، وأن هذا الأسبوع فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعة وطلاب الجامعات المصرية.



وحث نجم علي ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية فى كل المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، حيث تتضمن فاعليات الأسبوع مشاركة وفود طلابية من جميع الجامعات المصرية وهذا يعمل علي رفع روح المنافسة الرياضية والثقافية والفنية بين الشباب.



وأشار إلى أن سوق العمل الأن يحتاج الى خريج يتمتع بالكثير من المهارات التي تؤهله لمواكبة زمام التطورالمستمر على المستوي العالمي.



جدير بالذكر أن طلاب الجامعة يشاركون في العديد من الانشطة في اسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة السويس، منها « الشطرنج، تنس طاولة، الطالب والطالبة المثالية، القرآن الكريم، شعر، كرة قدم طلاب وطالبات، مجلة حائط، دوري المعلومات العامة، عزف، غناء، العاب قوى لذوي الاحتياجات الخاصة، مصارعة ذراعين لذوي الاحتياجات الخاصة، نشاط بحثي، سباق طريق، جوالة، مسابقة مقال وقصة قصيرة".