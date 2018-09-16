قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم نقل 11 حالة من مستشفى ديرب نجم إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق، فور وقوع الحادث لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا على توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين.



وأوضح وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن جميع الحالات مستقرة في العناية المركزة باستثناء حالة واحدة حرجة حيث تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وصعوبة في التنفس.



وأضاف أن جميع الحالات التي دخلت إلى المستشفى تعاني من صعوبة في التنفس وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، مشيرًا إلى متابعة حالتين من المصابين في إحدى المستشفيات الخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن وفاة ثلاثة مرضى أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بمستشفى «ديرب نجم»، ودخول 12 مريضًا في غيبوبة.



