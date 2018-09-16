نقيب الصحفيين: الخبرة أساس ترشيحاتنا للهيئات الإعلامية

قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجارى، لاختيار مرشحى النقابة لعضوية الهيئات الإعلامية، مؤكدا أن عنصر الخبرة، والإلمام بإدارة المؤسسات ومشكلات الصحافة والإعلام هى المعيار الذى سيحكم مجلس النقابة فى الاختيارات، نافيا وضع حد أدنى عمرى للمرشحين.

وأشار النقيب لـ«الشروق» إلى أن النقابة وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام سترشح 4 أشخاص للهيئة الوطنية للصحافة، واثنين للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف النقيب «وضع الصحافة والإعلام صعب للغاية، ونحتاج من لديهم رؤية ودراسة فى ملف الصحف والقنوات، مستطردا: «لدينا مهنة معرضة للخطر وأزمات مالية وتحديات صعبة ناتجة عن التعويم وارتفاع سعر مدخلات الصناعة كزيادة سعر الورق، ونحتاج فى الفترة الحالية تنمية لغة الحوار بين الهيئات الإعلامية للتكاتف والتغلب على تلك المشكلات».

وبشأن ما تردد عن بعض الأسماء لرئاسة الهيئات من ضمنها الكتاب الصحفيون «ضياء رشوان، وعبدالمنعم السعيد، وعبدالفتاح الجبالي» رد النقيب قائلا: «صعب التنبؤ بأسماء حاليا، وهو أمر يخص الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه المنوط باختيار رؤساء الهيئات، وعن ترشيحاتنا لم نجتمع أو نتفق مسبقا على أسماء بعينها حتى الآن».