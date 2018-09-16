وفاة مراهق فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاجات غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفاة مراهق فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء احتجاجات على حدود قطاع غزة الشهر الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية، القول إن صهيب عبد السلام أبو كاشف (16 عاما) "توفى متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال التي أصيب بها مطلع الشهر الماضي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى الأوروبي".



وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود إسرائيليين منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل 178 فلسطينيا وفلسطينية وإصابة 19600 آخرين بجراح متفاوتة.