ياسمين عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني بـ«الملكة»

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استقرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على اسم مسلسها الجديد؛ ليكون "الملكة"، وقد اختارته مع مؤلفي العمل أمين جمال ومحمد محرز وإبراهيم محسن علي، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتجرى "ياسمين" جلسات عمل مع الجهة المنتجة للاستقرار على المخرج الذي يتولى العمل.

وانتهى مؤلفو العمل من كتابة 13 حلقة وسلموها لشركة سينرجي.

وتبتعد "ياسمين" من خلال "الملكة" عن الكوميديا وتقدم عملا دراميا فى إطار اجتماعي تشويقي، من خلال تيمة فضح الفساد والفاسدين المنتشرين في المجتمع.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد اختيار باقي فريق العمل.