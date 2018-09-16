كشف النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تفاصيل جديدة بشأن حادث مستشفى «ديرب نجم» المركزي، الذي أسفر عن وفاة 3 مرضى، وإصابة 13 آخرين بالغيبوبة خلال إجرائهم جلسة غسيل كلوي.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، إن شركة الصيانة كانت متواجدة أول أمس الجمعة، بالمستشفى وأجرت صيانة وتجديد لفلاتر وحدة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى مغادرة عامل الصيانة دون تجربة الفلاتر.



وأضاف أنه مع صباح أمس السبت، بدأت الممرضات في استقبال المرضى بالوحدة مثلما يفعلن يوميًا، دون علم بأن الفلاتر لم يتم تجربتها، بعدها وقع الحادث، محملًا مسؤولية هذه الواقعة لشركة الصيانة ومسؤول المستشفى الذي تسلم الفلاتر.



وفتحت الجهات الرقابية بمحافظة الشرقية، أمس السبت، تحقيقًا عاجلًا في قضية ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى «ديرب نجم» لمعرفة أوجه القصور الذي تسبب في وفاة 3 وإصابة 13 آخرين.



