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بالفيديو.. هيفاء وهبي تطرح آخر أغاني ألبوم «حوا»

كتبت- أصيلة فايق:
نشر فى : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 11:56 م | آخر تحديث : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 11:56 م

طرحت الفنانة هيفاء وهبي آخر أغاني ألبومها الجديد وهي الأغنية الرئيسية للألبوم باسم "حوا"، وذلك عبر قناتها علي "يوتيوب". 

ونشرت هيفاء عبر حسابها علي موقع انستجرام بوستر اغنية حواء اخر أغنية في الألبوم، معلقة: "بأغنية حوا بيكون اكتمل الألبوم وصار موجودًا بالكامل علي تطبيق (آي تونز) بشكر كل اللي تعبوا واشتغلوا علي كل التفاصيل".

الاغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ويقول مطلعها: "بقيت حاسة أهتمامك بيا مش هو، وحبك ليا خس النص في القوة، بقيت حاسة اني جنبك ناقصه حنية دي أكتر حاجه في العالم تغيظ حوا، في حضنك ببقي موجودة وحاسة بتلج وبرودة في حضنك ببقي موجودة وحاسه بتلج وبرودة لا واللي ينرفزك اني في هواك م الكل محسودة".

 


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