بأغنية #حوّا بيكون اكتمل الألبوم وصار موجود بالكامل على تطبيق اي تيونز بشكر كلّ اللي تعبوا واشتغلوا على كلّ التفاصيل With the Album’s last track #Hawwa I’m gonna ask you to enjoy listening to whole album now and thank each person who have worked with me to make it happen Thank you #HaifaHolics thank you everyone ❤️ #HaifaWehbe #Itunes