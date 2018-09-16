الأكثر قراءة
العائدون من الموت.. 6 أشخاص يحكون ماذا يحدث عندما نموت
فيديو.. نائب ديرب نجم يكشف تفاصيل جديدة في حادث «الغسيل الكلوي»
«مصادر»: وكيل البرلمان يتدخل لحل أزمة الوفد
«يونيسف»: 70% من الأطفال في مصر يتعرضون للتنمر
شارك برأيك
في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
محمد صلاح
كريستيانو رونالدو
لوكا مودريتش
النتـائـج
تصويت
View this post on Instagram
بأغنية #حوّا بيكون اكتمل الألبوم وصار موجود بالكامل على تطبيق اي تيونز بشكر كلّ اللي تعبوا واشتغلوا على كلّ التفاصيل With the Album’s last track #Hawwa I’m gonna ask you to enjoy listening to whole album now and thank each person who have worked with me to make it happen Thank you #HaifaHolics thank you everyone ❤️ #HaifaWehbe #Itunes
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 16, 2018 at 9:13am PDT
بأغنية #حوّا بيكون اكتمل الألبوم وصار موجود بالكامل على تطبيق اي تيونز بشكر كلّ اللي تعبوا واشتغلوا على كلّ التفاصيل With the Album’s last track #Hawwa I’m gonna ask you to enjoy listening to whole album now and thank each person who have worked with me to make it happen Thank you #HaifaHolics thank you everyone ❤️ #HaifaWehbe #Itunes
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 16, 2018 at 9:13am PDT