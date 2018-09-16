تمكنت مباحث التموين بالفيوم من ضبط 15 ألف كيس منتج غذائي «كاراتيه»، و2.5 طن علف حيواني منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات داخل مصنعين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم قبل بيعهما بالأسواق.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن مباحث التموين من ضبط 2.5 طن علف حيواني منتهي الصلاحية داخل مصنع بالمنطقة الصناعية يكوم أوشيم قبل بيعه بالأسواق، تم تحرير محضر ضد «محمد .ص.س» مدير مسئول رقم 1664 جنح أمن دولة طوارئ مركز طامية لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق



كما تم ضبط 15 ألف و800 كيس منتج غذائي (كاراتيه) أطفال منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية يكوم أوشيم، حرر محضر ضد «شريف. م. ا» مدير مسؤول رقم 1665 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.