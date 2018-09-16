«تعليم الغربية»: ننتظر قوانين عمل فصول المنازل للمرحلة الثانوية لتنفيذها

قال الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تطوير التعليم ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويهدف لنقل الطلاب من حالة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتمكين.

وأضاف «عايد»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن هذا العام سيكون تجريبيا، والتطوير سيربط الطلاب بشكل مستمر بالمدرسة، متابعا أن تكلفة التعليم الحالية تكلف الدولة ما يزيد عن 10 مليارات جنيه.

وتابع «عايد» أنه سيتم تسليم 52 مدرسة؛ ستدخل الخدمة هذا العام بمحافظة الغربية ما بين إنشاء جديد لـ13 مدرسة، وإحلال كلي أو جزئي، وتوسيع بواقع 822 فصلا، كما تمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية زراعية بمنطقة سبرباي، وسيتم نقل البنين من قحافة لسبرباي، ويتم نقل مدرسة البنات الزراعية من شارع محب بطنطا إلى قحافة.

وأكمل «عايد» أنه سيتم عمل مجمع تعليمي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمدارس اليابانية فقد تم الانتهاء من المدارس بكل من طنطا وسمنود والمحلة، وجاري الانتهاء منها ببسيون، كما تم الحصول على موافقة لإنشاء مدرستين بقطور وكفر الزيات؛ سيتم الانتهاء منها في وقت وجيز، لافتا إلى أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء دواوين الإدارات بقطور وسمنود، وسيتم إنشاء ديوان لإدارة زفتى.

وبالنسبة لاستعدادات المدارس الثانوية للنظام الجديد خاصة فيما يخص أجهزة «التابلت»، قال وكيل الوزارة إن الغربية بها 127 مدرسة ثانوية، تم الانتهاء بالفعل من تجهيز توصيلات 68 مدرسة، وجاري العمل في 45 مدرسة، على أن ينتهي العمل في المدارس الباقية وتبلغ 14 مدرسة قبل المهلة التي منحتها الوزارة لاستخدام التابلت الذي سيوزع على الجميع في يوم واحد.

وأشار «عايد» إلى أنه تم الانتهاء من تدريب معلمات رياض الأطفال وكذلك الموجهات، كما تم تدريب معلمي الصف الثاني والثالث الابتدائي، وأن غالبية الكتب وصلت بالفعل للمدارس، مؤكدا: «ننتظر القوانين المنظمة للعمل في فصول المنازل والخدمات للمرحلة الثانوية، وبمجرد وصولها سيتم إبلاغ الإدارات بها لتنفيذها فورا».