مستشار رئيس الجمهورية: رصد 110 آلاف صفحة «فيسبوك» تدعم التطرف

حذر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس النواب، من استخدام التيارات المتطرفة «السوشيال ميديا»؛ لنشر مضمونهم التفكيري عبر التدوينات المختلفة والمحتوى التكفيري الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لافتا إلى رصد أحد المراكز البحثية نحو 60 ألف صفحة تتبع هذه التيارات منشأة باللغة العربية ثبت محتوى تكفيري مقابل 40 ألف بلغات مُختلفة، قائلا: «لو تمكنت كل صفحة من اختطاف عقل شاب لأصبحنا أمام 100 ألف إرهابي وهذا أمر كارثي».

جاء ذلك خلال جلسة «محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون» برئاسة الدكتور أسامة العبد، ضمن فعاليات الندوة البرلمانية العربية للاتحاد البرلماني العربي، والتي يستضيفها مجلس النواب المصري.

وأضاف «الأزهري» أن التيارات المتطرفة تبلور نفسها بسرعة فائقة حيث دخلت إلى عالم السوشيال ميديا لنشر محتواهم التكفيري، ذاكرا أن إدارة موقع «تويتر» أغلقت 10 آلاف حساب لـ«داعش» عام 2015، قائلا: «غلق حساب يسهل أمامه إنشاء أضعافه».

وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهوريّة أن عدد الكتب المعبرة عن هذا الفكر المتطرف تصل إلى نحو 1000 كتاب تنتشر على الفضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى الكتب اليومية التي تصدر عن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، «أحرار ليبيا»، «أنصار بيت المقدس».