علق اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون حماية المستهلك الجديد، قائلًا: «القانون بمثابة انتصار للمواطن المصري والمستهلك».

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن قانون حماية المستهلك يصب في مصلحة المستهلك من خلال اتخاذ آليات وإجراءات؛ لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى توجه الدولة للاهتمام بالمستهلك من خلال إنشاء قانون يحل إشكاليات عديدة يتعرض لها المواطنين، أبرزها الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة؛ لضمان تقديم خدمة سليمة، بالإضافة إلى تجريم الإعلانات المضللة واحتكار السلع وحبسها عن الأسواق.

وأوضح أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات رادعة تصل إلى 2 مليون جنيه، متابعًا أن هناك آليات لتنظيم حجز السلع، فضلًا عن تأمين المستهلك من خلال الفاتورة الشرائية المدون عليها بياناته كاملة ومعتمدة ومختومة من التاجر.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بحقوق المستهلك.