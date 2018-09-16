الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا فوق جازان

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت، في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة جازان، التي تقع جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن ليرتفع بذلك عدد الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي إلى 197 صاروخا.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة (15ر19) إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.



وأوضح المتحدث في بيان له مساء اليوم "أن الصاروخ كان باتجاه منطقة (جازان)، جنوب غرب المملكة وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مشيرًا إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.



وقال العقيد التركي: "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، وتهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن (196) صاروخًا، تسببت في استشهاد (112) مدنيًا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.