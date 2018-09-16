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محافظ شمال سيناء: بدء الدراسة في موعدها.. ونسعى للتخفيف عن المواطنين

محمد شوشة محافظ شمال سيناء
محمد شوشة محافظ شمال سيناء
دينا النجار 
نشر فى : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 3:14 ص | آخر تحديث : الأحد 16 سبتمبر 2018 - 3:14 ص
أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على بدء المدارس والجامعات العام الدراسي الجديد في موعدها الطبيعي بالتزامن مع باقي المحافظات، لافتًا إلى قرارات الانفراجة بتوفير وقود للسيارات وفك قيود حركة السير.

وقال محافظ شمال سيناء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، إنه سيتم اتخاذ إجراءات كثيرة خلال المرحلة المقبلة؛ للتخفيف عن المواطن في سيناء، مشيرًا إلى جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب؛ لتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأشاد بالجهود التي بذلها رجال القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، من خلال حصاره في سيناء، موضحًا أن الحياة في شمال سيناء اختلفت تمامًا عن الفترة التي سبقت العملية الشاملة «سيناء 2018».

وأوضح أن الإجراءات الجديدة بفك قيود حركة السير ستعيد الحياة إلى سيناء خاصة بتزامن القرار مع دخول المدارس والجامعات، مشيرًا إلى فتح الطريق الساحلي من وإلى شمال سيناء.


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