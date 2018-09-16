تجديد حبس الناشط «إسلام خُرم» 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الناشط إسلام الرفاعي، الشهير بـ«إسلام خرم» 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 441 لسنة 2018.

كانت مصادر قد كشفت لـ «الشروق» أن النيابة واجهت إسلام فى جلسة التحقيق الأولى بتحريات الأمن الوطني التي تفيد تواصله مع منظمات حقوقية أجنبية؛ منها منظمتي هيومان رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية؛ في محاولة منه للضغط على السلطات لإطلاق سراحه فى قضية «مكملين2» التي كان محبوسًا على ذمتها وأخلي سبيله منها الشهر الفائت بقرار من محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة لـ «إسلام» تهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، بينما نفى المتهم فى التحقيقات تواصله مع أي منظمة أو بأحد من مسئوليها، موضحًا أنه لا يلتق فى محبسه سوى بأهله فقط، كما نفى انضمامه لأي تيار أو جماعة سياسية.