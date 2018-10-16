رئيس مجلس الوزراء يتفقد كلية الهندسة جامعة بورسعيد

استقبل الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولة داخل المبنى الكبير الجديد للمعامل والورش بكلية الهندسة.

وشاهد «مدبولي»، معمل الضغط العالي، ومعمل الآلات الكهربية، ومعمل التحريك الكهربي، ومعمل الاحتراق الداخلي، ومعمل التربة.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح لما يحتويه مبنى الورش، والمعامل الجديد من تجهيزات، ومدى أهمية للعملية التعليمية لطلاب كلية الهندسة، ويعد المبنى الجديد للورش والمعامل إضافة كبيرة للجامعة ولكلية الهندسة، حيث أن المبنى مقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 30 معمل لجميع أقسام الكلية وأربع ورش ومكتبة للكلية ومكتبة مركزية للجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة لمحافظة بورسعيد ويرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفي حضور الدكتور أيمن إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن محمد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس أمناء الآباء ببورسعيد.