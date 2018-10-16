على أحد ضفاف كورنيش النيل بالجيزة شيد أمير الشعراء قصره ولما لا فهو عُرف بحبه للنيل وكتب في مدحه قصيدة "أيها النيل".

المنزل الذي أصبح متحفًا يضم مقتنيات أمير الشعراء الخاصة، يُعد شاهدًا على حياة حافلة بالتراث الأدبي، "كرمة ابن هاني" هكذا سمى أمير الشعراء منزله الذي أسسه عقب عودته من منفاه عام 1920؛ نظرًا لحب شوقى للشاعر الحسن بن هانئ.

ثمثال صممه النحات جمال السجيني، من البرونز لأمير الشعراء ممسكًا في يده ورده ويده الأخرى ورقة، يستقبل الزائرين في مدخل المتحف الذي يضم مقتنياته، أهداه لعائلة شوقي عام 1960 في الذكرى الخمسين لوفاته.

وفي الذكرى 15 لمولد أمير الشعراء، أحمد بك شوقي، زارت «الشروق» متحف أمير الشعراء، وتجولت فيه، كما ورد في التقرير التالي :

قصر من دورين أقامه شوقي وبجواره قصر ابنته أمينة، الذي تحول فيما بعد لمبنى تابع لوزارة الخارجية، جمع شوقي في منزلة بين الطرازين الإسلامي والأوروبي.

"القاعة الشرقية" هي أول أول مايستقبلك لحظة دخول القصر، بُنيت على الطراز الإسلامي لتعبر عن ثقافة شوقي الإسلامية، وكُتب على جدرانها الآية 177 من سورة البقرة بالخط الإسلامي، "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)، في الصالة نفسها كانت تشهد حفلات يقيمها شوقي وأشهرها حفل "شم النسيم".

داخل القاعة وفي المكان الذي كان شوقي يقيم فيه البروفات الخاصة بمسرحياته، تجد تمثالاً آخر لشوقي منحه إياه النحات اللبناني يوسف الحويك عام 1927، بمناسبة حصوله على لقب "أمير الشعراء".

غرفة الضيوف تقع على أحد جانبي القاعة، أوغرفة "عش البلبل" كما سماها أمير الشعراء بعد أن قضى فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب سبع سنوات بداخلها، وشهدت العديد من ألحانه، وغادرها عقب وفاة شوقي ولكنه أخذ معه "السرير" للذكرى.

وفي الدور الثاني تجد صالة الاستقبال وعلى جانبيها صور لشوقي بجوار الأهرامات التي كان يزورها أسبوعيًا، وصور لابنته وزوجته، ومكتبته الخاصة، في نفس الدور تجد غرفة نوم شوقي التي كانت تطل على الأهرامات، وشهدت العديد من كتابته، وغرفة أخرى تطل على النيل خصصها لزوجته للنوم فيها.

خصص أمير الشعراء، غرفة نوم لزوجته خديجة شاهين، لعدم إزعاجها ليلاً أثناء كتابة أشعاره، وكتب في منتصف سريرها جملة "نوم العوافي"، وفي الممر بين الغرفتين ومكتب شوقي الخاص تجد على جانبيه صورًا لأبنائه الستة.

وفي مكتبه الذي يطل على النيل مباشرًا دون عوائق، تجد صورة كبيرة لمعبد فيلة وأخرى تجمعه مع الزعيم سعد زغلول، واتسم مكتبه بالبساطة، وصُمم ظهر الكرسي على شكل "آلة الهارب الفرعونية".

وضم الدور الثاني غُرف أولاده واليوم تضم مقتنياته، وعدد من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها، وأهم مقتنياته هي بدلة التشريفة التي كان شوقي يرفض ارتدائها، حتى أمام الخديوي عباس حلمي الثاني، وغرفة أخرى تضم عدد من مسوداته الشعرية.

صالون شوقي الذي كان يستقبل فيه ضيوفه، على الطراز الفرنسي، مطليًا بماء الذهب وبه مقتطفات من مسرحية "روميو وجوليت".

شوقي كان يخشى من الحسد وقام بترك شعر أولاده، وهو ما ظهر في الصور المنتشرة داخل منزله، ونجله حسين باع أجزاء من أثاث المنزل قبل تحويله لمتحف، منها أثاث غرفة السفرة وغرفة المدخنين، حسب رواية السيد العيسوي مدير النشاط الثقافي بالمتحف.