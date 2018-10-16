قال الدكتور محمد حسن، طبيب بوحدة رعاية القلب بمستشفى المطرية، إنه كتب تقرير الوفاة المبدئي للدكتورة سارة أبو بكر والذي عثر على جثمانها في حمام سكن الأطباء، موضحًا أنه كان يعمل في الرعاية المركزة وتلقى اتصالا يستدعيه للتأكد من الوفاة.



وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن المعاينة الأولى لجثمان الطبيبة لا يشير بأن الوفاة طبيعية أو نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية، متابعًا: «الجثمان كان في حالة تشنج، ويدها اليسرى مضمومة على صدرها، ويدها اليمنى تغطي منطقة العين، وكان هناك آثار حرق طوله 7 سم في منطقة الفخذ الأيسر، وزميلاتها قالوا لي أنهم وجدوها ممسكة بالدش في يدها اليمنى ومتخشبة وواقعة على الأرض».



وأوضح أنه أثبت في التقرير أنه لم يتم الاستعلام عن سبب الوفاة والجثمان تحت تصرف النيابة، معقبًا: «أحد مسؤولي المستشفى طلب منب كتابة سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، ولكني كتب التقرير بعدم وجود سبب يجزم الوفاة، واستبعد وفاة الطبيبة بذبحة صدرية أو هبوط في الدولة الدموية».



وصرحت نيابة شرق القاهرة الكلية، بدفن جثة الدكتورة سارة أبو بكر والذي عثر على جثتها داخل حمام سكن الطيبات بالمطرية، كما أمرت النيابة بسرعة إجراءات التحريات اللازمة حول الواقعة، وترددت أنباء حول وفاتها صعقًا بالكهرباء بسبب سلك عريان في السخان موصل بماسورة المياه.



