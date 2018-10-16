مدرب إي سواتيني: لم أعد بتحقيق الفوز على الفراعنة

أكد انتوي مدلولي، المدير الفني لمنتخب إي سواتيني( سوازيلاند)، أنه لم يعد بتحقيق الفوز على منتخب مصر، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2 – 0.

وحقق المنتخب الأول في غياب صلاح بعد تخلفه عن السفر رفقة بعثة المنتخب بسبب الإجهاد، فوز سهل عصر اليوم الثلاثاء، على منتخب إي سواتيني 2 - 0، في المباراة التي اقيمت على ستاد " مافوسو ستاديوم" بالعاصمة "مبابان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون2019».

وقال مدرب إي سواتيني، عقب نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي: " من الصعب تحقيق الفوز على منتخب مصر، لما يملكه من لاعبين متميزين في جميع الخطوط، فهو يعد من أقوى منتخبات القارة السمراء".

وأكمل مدرب إي سواتيني حديثه: " وعدت ببذل اللاعبين اقصى ما لديهم من جهد لتحقيق نتيجة طيبة أمام منتخب مصر، وهو ما ظهر في اللقاء، بتقديم مستوى جيد، نجحنا خلالها في الخروج بأقل عدد من الأهداف عكس مباراة الجولة الماضية في ستاد السلام والتي استقبلت خلالها شباكنا 4 أهداف".