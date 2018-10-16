وزيرة الهجرة: «الباسبور المصري مش متهان لكن إحنا اللي بنهينه»

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن كرامة المواطن المصري محفوظة خارج بلاده، على غرار الداخل، لافتة إلى اهتمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمواطنيها، وتسهيل الإجراءات وسبل الاستقرار اللازمة لهم.



وأضافت الوزيرة، خلال احتفالية نادي روتاري هليوبوليس الكوربة، برئاسة إسلام الغزولي، وحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 عبدالحميد العوا، ومشاركة 15 نادي روتاري، مساء أمس، إن "الباسبور المصري مش متهان لكننا إحنا اللي بنهينه، ببعض التصرفات الفردية غير المسئولة"، لافتة إلى أن المواطن المصري مطلوب في السوق العالمية، نظرا لمهارته ولقدرته الكبيرة على تحمل ظروف العمل.



يشارك في الاحتفالية 15 نادي روتاري، هم؛ الجيزة كابيتال، مصر الجديدة، كايرو ويست، جيزة مترو باليتون، حورس هليوبليس، المقطم، سقارة، العاشر من رمضان، صن رايز، كايرو نيو كابيتال، كايرو عرابي، يوتوبيا، هليوبليس النزهة، كايرو هايت، بورسعيد.