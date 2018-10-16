وزير التموين يجتمع بغرفة صناعة الحبوب لمناقشة مشاكل القطاع

التقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مساء اليوم، بمقر الغرفة باتحاد الصناعات وعقد اجتماع مغلق؛ لمناقشة عدد من قضايا مستثمري القطاع وعرض المشاكل، التي تواجه صناعة الأرز إلى جانب مشاكل الدقيق.

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالاتحاد، إن الوزير حذر بشدة من عمليات تخزين الأرز الأبيض والشعير ومنعها عن الأسواق، سواء بمصادرة الكمية، أو الإحالة للنيابة، أو فرض تسعيرة جبرية لفترة محددة إذا لزم الأمر بموجب القانون.

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات على هامش الاجتماع، نقلاً عن الوزير، أنه في حالة عدم ظهور الأرز المخبأ بالمخازن، ستقوم الوزارة بعمل تسعيرة جبرية بموافقة مجلس الوزراء والقانون يسمح بذلك لمدة 3 أشهر.