البنك المركزي المجري يبقي على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي المجري، على أسعار الفائدة الرئيسية، اليوم الثلاثاء، دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وأعلن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي، استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.90%. وكانت أخر مرة تغير فيها سعر الفائدة في المجر في مايو 2016 عندما تم خفضه بمقدار 15 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، أبقى البنك على سعر فائدة ودائع الليلة الواحدة عند مستوى سالب 0.15% بعد خفضه بمقدار 10 نقاط أساس في سبتمبر الماضي. وقد تم خفض هذه الفائدة إلى أقل من صفر في المئة في 2016.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم في المجر خلال سبتمبر الماضي إلى 3.6% وهو ما يزيد عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 3% سنويًا.