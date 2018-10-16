رئيس الوزراء الإيطالي: نستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال «مؤتمر باليرمو»

صحيفة إيطالية ترجح غياب «حفتر» وعقيلة صالح عن المؤتمر الدولى

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، اليوم، أن بلاده على استعداد لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر باليرمو الدولي المقرر عقده يومي 12و 13 نوفمبر المقبل.

وقال «كونتي» مخاطبًا مجلس الشيوخ الإيطالي: "ليس لدينا حل لجميع المشاكل ولكن بالتأكيد، إيطاليا على استعداد لتحفيز عملية تحقيق الاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي أيضاً"، وفقًا لوكالة "أكي" الإيطالية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن مناقشة رؤوساء الدبلوماسية الأوروبيين في لوكسمبورج للوضع في ليبيا "أتاحت التحقق من الإجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو".

في غضون ذلك، سلمت نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل ري، اليوم، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية، دعوة رسمية لحضور مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا.

وبحسب مصادر حكومية إيطالية، تم تسليم الدعوة خلال مباحثات أجرتها ديل ري في العاصمة الليبية طرابلس مع المشري، وذلك في إطار إستعدادات إيطاليا لتنظيم مؤتمر باليرمو يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن "ديل ري" أجرت أيضًا مباحثات منفصلة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وفقًا لما نقلته قناة "ليبيا 218".

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن "معيتيق" و"ديل ري" بحثا سبل نجاح المؤتمر وإمكانية توحيد الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.

إلى ذلك، تحدثت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، اليوم، عن إمكانية اعتذار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن المشاركة في مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية، مستشهده بتصريح لبرلماني ليبي في هذا الشأن.