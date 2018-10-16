أكد مساعد الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، محمد الخياط، أن تكلفة مشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية الذي يحتوي على خمس وحدات كهروضوئية تبلغ نحو 5ر1 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الخياط في كلمته اليوم الثلاثاء خلال ندوة نظمتها وزارة النفط حول مشروع (الدبدبة) ان الوحدة الكهروضوئية الواحدة تنتج 630 ألف ميجاوات سنويا ما يعادل استهلاك 8070 منزلا.

وأوضح أن مشروع (الدبدبة) الذي تم طرحه رسميا من قبل القطاع النفطي يعتبر المرحلة الثانية داخل مجمع (الشقايا) لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة ويتبع شركة البترول الوطنية الكويتية.

وأشار بأن معهد الكويت للأبحاث العلمية ينوي تنفيذ مرحلة ثالثة داخل مجمع (الشقايا) سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، موضحا أن المرحلة الأولى من مجمع (الشقايا) تنتج 70 ميجاوات وتتضمن ثلاثة أنواع من التكنولوجيا الأولى هي طاقة الرياح والثانية طاقة التركيز الحراري والثالثة الطاقة الكهروضوئية.

وكشف الخياط عن خطة يعدها معهد الأبحاث بالتعاون من وزارة الكهرباء والماء بشأن اختيار أنواع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها داخل المرحلة الثالثة لمجمع (الشقايا) متوقعا الانتهاء من هذه المرحلة في 2030.

وأشار إلى أن الدراسات التي يجريها معهد الأبحاث بشأن المناخ داخل الكويت على مدار العام اثبتت الجدوى الاقتصادية من إقامة مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، لافتا إلى أن منطقة (الشقايا) تعتبر من أفضل الأماكن في الكويت التي تم تنفيذ تلك المشاريع عليها.

يذكر أن المشروع يقع ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية يقع على بعد 100 كيلومتر غرب مدينة الكويت بمساحة تبلغ 32 كيلومترا مربعا.

وسيدعم المشروع تنويع مصادر الطاقة في الكويت وخلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية وتوفير في الوقود يقارب 2ر6 مليون برميل كمعدل سنوي والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17ر2 مليون طن سنويا.