رئيس وزراء تايلاند يدافع عن تدشينه لصفحات إلكترونية قبل الانتخابات المقبلة

دافع رئيس وزراء تايلاند ورئيس المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا، عن تواجده مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2019.

وبعد يومين من تدشين برايوت لصفحة رسمية له على مواقع الفيسبوك وتويتر وانستجرام للتواصل الاجتماعي، وذلك لأول مرة منذ أن تولى السلطة في انقلاب في مايو 2014، تلقى أكثر من 100 ألف تعليق، معظمها سلبية.

وقال برايوت في مؤتمر صحفي أسبوعي في مقر الحكومة ببانكوك اليوم الثلاثاء، عقب أن نشر صورة له مع أطفال الكهف، الذين عادوا من أول رحلة خارجية لهم للأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية: "من الطبيعي أن أتلقى مديحا وانتقادا".

وتأتي تعليقات "برايوت" في ظل تزايد الغضب من جانب الأحزاب السياسية والمعارضة بشأن استغلال المجلس العسكري بصورة غير عادلة لموقعه في السلطة للحصول على تأييد في الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في فبراير 2019، في حين مازال لم يتم السماح لأحزاب أخرى المشاركة في الانتخابات.

وكتب شخص يدعى كرايسورن شواكرام، على صفحته برايوت في الفيسبوك: "أنت عبء على البلاد. أنت تؤدي لتراجع البلاد. إذا كنت لن تستقيل، على الأقل اجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة".

ويُذكر أن شعبية المجلس العسكري تشهد تراجعا الأشهر الأخيرة بسبب إرجاء الانتخابات أكثر من مرة بالإضافة إلى مزاعم الفساد.