الشحات بديلا لصلاح في تشكيل المنتخب أمام إي سواتيني

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة إي سواتيني ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهد التشكيل 3 تغييرات عن مباراة الجولة الماضية أمام إي سواتيني والتي أقيمت على ملعب السلام الجمعة الماضية، حيث شارك أحمد حجازي بدلا من عمرو طارق، وطارق حامد بدلاً من علي غزال، وحسين الشحات بديلاً لمحمد صلاح الذي يغيب للإصابة.

وجاء التشكيل على على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - أحمد حجازي - باهر محمدي - أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - عمرو وردة

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود تريزيجيه - مروان محسن.

يذكر أن الفراعنة كان قد فاز على إي سواتيني في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.