أسعار النفط تنخفض وسط توقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، لكن المؤشرات على انخفاض صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر حدت من الخسائر، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 6 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 80.72 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود نوفمبر 14 سنتا إلى 71.64 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 مليون برميل، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي مساء اليوم، على أن يتم نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وفي أول أسبوعين من أكتوبر، صدرت إيران 1.33 مليون برميل يوميا من الخام إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، ويمثل ذلك انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من سبتمبر.

وتظهر البيانات أن الصادرات في أكتوبر تمثل انخفاضا كبيرا من 2.5 مليون برميل يوميا صدرتها إيران في أبريل، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي العالمي المبرم مع إيران ويأمر بإعادة فرض عقوبات على البلاد.

