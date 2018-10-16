أطلقت «دار الشروق» حفل توقيع كتاب «مشاوير في بلاد كتير»، للكاتب أحمد الليثي ناصف، مساء أمس الإثنين، من مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة البارزة، وأدار اللقاء أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، بمشاركة المخرج حسن عيسى.



وأعرب أحمد بدير عن سعادته بمناقشة كتاب «مشاوير في بلاد كتير»، قائلًا أن أهم ما يميز الكتاب هو الأسلوب السلس الذي استخدمه المؤلف، بدون فذلكة في اللغة، أو مبالغات في وصف المشاهد والأحداث، وبأن شخصية المؤلف المرحة طاغية في الكتاب، فظهر المحتوى وكأن الكاتب يحكي ما حدث لمجموعة من أصدقاءه.



وأضاف «قرأت الكتاب بنسخته الأخيرة في 5 ساعات، أثناء سفري بالطائرة، واستمتعت بكمية المرح وروح الكتابة الساخرة فيه، لدرجة أنني في بعض فصوله كنت أضحك بصوت مرتفع، مما أثار دهشة الآخرين، لأنني أضحك وأنا اقرأ من ورق»، لافتًا إلى أن الكتاب يتناول عدة تجارب حياتية عاشها المؤلف خلال 30 عاما، وقرر أن يشارك القارئ فيها، ليأخذه معه من أقصى الشرق حيث "إيران والعراق"، إلى أقصى الغرب حيث "تونس وليبيا والجزائر"، وكيف رأى هو هذه البلاد وغيرها، خاصة أنه ذهب وعاش فيها في فترات كانت هذه الدول تمر بتغيرات سياسية تؤثر في الشعب والمجتمع، لافتًا إلى أن براعة المؤلف وذكاءه كان في تجنب الحديث عن السياسة، واهتمامه بإظهار الجانب الحضاري والثقافي في تلك البلدان بعاداتها وتقاليدها وطقوسها التي ميزتها عن غيرها من الشعوب، ومنها: «الطعام والشراب وطرق الاحتفال، وحتى المعاملات المادية بينهم».



وتابع مدير عام «دار الشروق»، «الكاتب أعطانا معلومات غنية عن شعوب هذه الدول وعن عادتها وأساطيرها ومعتقداتها وحتى إيمانها المطلق ببعض الأفكار منها؛"السحر والشعوذة، وعادات الألم، مثل الاحتفال بعاشوراء"، ولذا فمن يقرأ الكتاب، يشعر وكأنه عاش مع مؤلفه، في هذه الأوقات، وزار هذه الدول، مضيفًا؛ فالكتاب كما لم يخلوا من المواقف الطريفة التي مر بها صاحبه، لكنه أيضًا يعطي جرعة معقولة وليست مملة عن تاريخ هذه الدول وأساطيرها، ويمر كذلك بالرجل التنفيذي الذى عاش في وسط كل هذا، وتعرف إلى هؤلاء الشعوب، ويصف ببساطة ومرح لحظات الصدام التي مرت عليه بسبب الفارق الكبير ما بين لغته ولغتهم، وحضارته وحضارتهم، وخلفيته وخلفيتهم».



واختتم «بدير» «نحن نسعى لمزيد من النجاح لهذا الكتاب وانتشاره، ومؤلفه وافقنا في إصدار نسخة صوتية من الكتاب بصوته، لتصبح النسخة بصوت المؤلف وروحه المرحة وهذا يضفي نجاحًا أكبر له، ولفت إلى أن «دار الشروق» بانتظار الجزء الثاني من هذا الكتاب، كما وعد المؤلف».