فوتبول إيطاليا: رحيل صلاح ضمن قائمة القرارات الخاطئة من تشيلسي

أوضح موقع فوتبول إيطاليا في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء أبرز القرارات الخاطئة التي اتخذتها إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي كان عدم ارتكابها سيجعل لتجربة ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي للفريق لها شأن آخر.

وأشار التقرير إلى قرارات إدارة تشيلسي الخاطئة أبرزها التخلي عن العديد من المواهب أبرزها دييجو كوستا، وخوان كوادرادو، ونيمنيا ماتيتيش، وثيبو كورتوا، بجانب السماح ببيع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي.

وأشاد التقرير بالمستوى الذي يقدمه في الوقت الحالي مع فريق ليفربول، قائلةً :"لقد قام صلاح بعمل جيد خلال فترة وجوده في روما ويواصل ذلك الآن بعد انتقاله إلى ليفربول"، مُضيفةً :"لم يسبق له أن وصل إلى ذلك المستوى الرائع، هو أحد أكثر اللاعبين إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا في الوقت الحالي".

يُذكر أن محمد صلاح كان قد انتقل لصفوف تشيلسي الإنجليزي قادمًا من بازل السويسري في يناير من عام 2014، حيث خاض مع البلوز 19 مباراة سجل فيهم هدفين فقط، قبل أن ينتقل بعدها لصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة ومن ثم البيع لأيه آي روما في أغسطس عام 2015.