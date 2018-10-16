أمر اعتقال بحق لاجئ سوري احتجز امرأة كرهينة في محطة قطار كولونيا بألمانيا

أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء عن إصدار أمر اعتقال بحق اللاجئ السوري منفذ واقعة احتجاز امرأة في محطة القطار الرئيسية بالمدينة أمس الاثنين.

وأوضح متحدث باسم الادعاء أن الأمر الصادر متعلق بواقعتي محاولة قتل بالإضافة إلى احتجاز رهينة.

كان الرجل قد أشعل مزيجا من المواد الحارقة في مطعم للوجبات السريعة بالمحطة واحتجز امرأة كرهينة.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية أعلن في وقت سابق من اليوم عن تحديد هوية منفذ حادث الاحتجاز.

وأوضح المتحدث أن محتجز الرهينة هو صاحب الأوراق التي تم العثور عليها في مكان الاحتجاز وهو سوري/55 عاما/ حائز على وضع لاجئ، كما أنه معروف للشرطة.

وكانت الشرطة ذكرت أمس أن من الممكن أن يكون منفذ واقعة الاحتجاز سوريا، وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من تمكن الشرطة من فض الاحتجاز وتحرير الرهينة وهي امرأة.

ووفقا لتصريحات الشرطة الجنائية أمس، فإنه قد تم العثور في مسرح الجريمة على أوراق لشخص سوري وأضافت الشرطة أن هذا الشخص لديه فترة سماح بإقامة مؤقتة حتى منتصف 2021، وأشارت الشرطة إلى أن هناك " احتمالا كبيرا" في أن يكون منفذ الاحتجاز هو صاحب هذه الأوراق.

في الوقت نفسه، أكد المحققون أمس أنه لم يتضح هوية الجاني بشكل جلي بعد، وأضافوا أن مالك الوثائق التي عُثِرَ عليها معروف على نطاق واسع منذ 2016 بارتكاب جرائم مختلفة مثل السرقة والتهديدات.