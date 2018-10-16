ميركل: لا يمكننا التخلي تماما عن الرقابة على الحدود مع ايرلندا

وصفت اليوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التوصل لحل بشأن قضية الحدود مع ايرلندا الشمالية خلال مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد بالـ "معضلة".

وشددت ميركل حسب مشاركين في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها المسيحي الديمقراطي اليوم في برلين على أنه لا يمكن التخلي بشكل تام عن الرقابة على الحدود بين ايرلندا الشمالية و ايرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي "..وإلا لم يعد هناك فرق بين دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ودولة خارجه..".

وذكر هؤلاء المشاركون أن ميركل أوضحت أيضا أن جدول أعمال القمة الأوروبية المزمعة يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس في بروكسل لا يتطرق لخطط الموازنة الإيطالية مثار الجدل مشيرة إلى أن هذه الخطط أمر خاص بداية بالمفوضية الأوروبية.