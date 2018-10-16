ارتفاع مفاجئ لمؤشر ثقة شركات بناء المساكن في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الحالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير، أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان ارتفع خلال أكتوبر الحالي إلى 68 نقطة، مقابل 67 نقطة في سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي.

وقال راندي نويل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن "شركات بناء المساكن مدفوعة بالطلب الملموس على المساكن بفضل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة المنخفض القياسي".

وأضاف، أن "شركات بناء المساكن استفادت أيضًا من تراجع أسعار الأخشاب للشهر الثالث على التوالي بعد وصولها إلى مستوى مرتفع في وقت سابق من الصيف الحالي، لكن هذه الشركات تحتاج إلى إدارة تكاليف الإمدادات لكي تبقي على أسعار المساكن مقبولة".