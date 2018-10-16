بعد تعيين 10 نساء في الحقيبة الوزارية الجديدة في إثيوبيا، في سابقة غير معهودة للحكومة، قرر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم الثلاثاء تعيين عائشة محمد موسى وزيرة للدفاع، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، خلفًا للوزير السابق أبا دولا جمدا.

وتستعرض «الشروق» أهم المناصب شغلتها وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسي قبل توليها المنصب، ودورها في بناء سد النهضة.

•ولدت وزيرة الدفاع الإثيوبية في إقليم عفار شرق إثيوبيا، لأب وأم مسلمين.

• ودرست الهندسة وتفوقت في دراستها، وشاركت في العديد من المشروعات العالمية المتميزة في مجال الإنشاءات.

• شغلت منصب رئيسة لمجلس نواب الشعب «البرلمان الإثيوبي» سابقًا.

• شغلت منصب وزيرة السياحة والثقافة عام 2015، وساهمت بشكل كبير في إنعاش حركة السياحة في البلاد، فضلًا عن إقامتها عدة مشاريع بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة المنظمات الحقوقية في بلادها.

• شغلت منصب وزيرة للبناء في إبريل 2018 لجهودها المتميزة في مجال الإنشاءات.

• ساهمت في إنشاء الكثير من المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى إسهامها في وضع خطط تنموية كبيرة، لعل أبرزها بناء سد النهضة.

• شاركت كمهندسة استشارية في بناء سد النهضة، وكان لها دور في إنجاز جزء كبير منه في عهدها.

• تؤمن بمناصرة المرأة وتوليها القيادات الهامة ولها دورًا كبيرًا في المنظمات الحقوقية.

ويُذكر الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ شهر فبراير الماضي لمدة 6 أشهر، على إثر احتجاجات قوية داخلية شهدتها البلاد، كان آخرها الشهر الماضي بسب تدني أجور العسكريين في القوات المسلحة الإثيوبية، فضلًا عن التوترات والاشتباكات في إقليم أوروميا، والذي أسفر عن مصرع العشرات.