زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفى «الأميري العام»، اليوم في إطار جولته في محافظة بورسعيد؛ للوقوف على أعمال تطويرها؛ استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المنتظر تطبيقها منتصف العام القادم.

وخلال جولته بالمستشفى، تقدم مواطن لـ«مدبولي» بطلب للحصول على معاش «تكافل وكرامة»؛ فوافق «مدبولي» على الفور؛ نظرا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

يذكر أنه يجري تطوير 3 مبان بمستشفى «الأميري العام» بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 127 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى إداري ومبنى العيادات الخارجية، إضافة إلى 4 غرف عمليات جديدة، وإنشاء صيدلية جديدة، وتشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي، ووحدة مناظير القنوات المرارية، وزيادة عدد حضانات الأطفال إلى 34 حضانة؛ ليصل إجمالي السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 212 سريرا (148 منهم سرير إقامة، و52 سرير رعاية، و83 سرير للغسيل الكلوي) وبنك دم تجميعي، بجانب قسم للأشعة به أشعة سينية ومتنقلة ودوبلر وماموجرام و«CARM» ورنين مغناطيسي.

كما تفقد «مدبولي» مستشفى النصر لعلاج سرطان الأطفال وللجراحات المتخصصة للأطفال، ويتكون من 4 أدوار يتوافر بها أحدث الأجهزة والغرف وغرف للأطباء والتمريض بكل دور، ومبنى إداري بمساحة 720 مترا.

كما تفقد «مدبولي» مستشفى مدينة بورفؤاد؛ لمتابعة حجم ما تم تنفيذه من أعمال لتطويرها، واطمأن على صحة المرضى وغرفهم ومستوى الخدمة العلاجية والطبية المقدمة للمرضى.

رافق «مدبولي» في الزيارة: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.