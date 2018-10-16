تأهيل 5 لاعبين في الأهلي

ادى شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردًا اليوم الثلاثاء، علي ستاد التتش تحت إشراف ، مدرب حراس المرمي مصطفى كمال، بعدما استبعده الجهاز الفني من المشاركة في المباراة الودية أمام فريق المصرية للاتصالات.

وعلى الجانب الآخر أدى باسم علي وعمرو جمال وعمرو بركات، وأحمد ياسر ريان، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا اليوم علي ملعب التتش قبل انطلاق ودية الفريق أمام المصرية للاتصالات.

وأدي الرباعي تدريبات بدنية تأهيلية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلى لخوض مواجهة مرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب أمام سطيف انتهت بفوز الأهلي بثنائية أحرزها إسلام محارب ووليد سليمان في المباراة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري على ستاد السلام.