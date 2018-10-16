صيادلة الإسكندرية تستضيف «فارماسي إكسبو» لأول مرة

12محاضرة مهنية و13ورشة عمل في النظم الحديثة لتطوير الصيدليات

ينطلق غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام مؤتمر ومعرض «فارماسي إكسبو» لأول مرة في محافظة الإسكندرية بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف صيدلي وفقا لدعوة صحفية صادرة عن نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء.

يقام معرض ومؤتمر «فارماسي إكسبو» سنويًا منذ 2016 في القاهرة، وكان آخرها مارس الماضي، الذي شهد زيارة 10 آلاف من الصيادلة والعاملين في قطاع الدواء والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية بمشاركة عدد من الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع.

ويشارك في الدورة الرابعة للمعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليعرض العديد من الخدمات لقطاع الصيدلة أهمها توفير مصادر تمويلية متعددة بتسهيلات ميسرة للصيادلة الراغبين في إقامة وتطوير مشروعات وأنشطة لقطاع الصيدلة سواء جديدة أو قائمة بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة للتدريب وإكساب المزيد من المهارات وتيسير إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص.

ويتضمن المؤتمر العلمي لـ«فارماسي إكسبو» 12 محاضرة مهنية و13 ورشة عمل تحت إشراف نقابة صيادلة الاسكندرية على مدار الأيام الثلاثة، في مجالات مختلفة منها إدارة وتسويق واقتصاديات الصيدليات والجودة ومكافحة العدوى والنظم الحديثة لتطوير الصيدليات.