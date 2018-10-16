«دويتشه فيلله» تعتزم تقديم مواد باللغة التركية عبر «يوتيوب»

تعتزم قناة دويتشه فيله الألمانية، بث برامج متلفزة باللغة التركية، على أن يكون ذلك في البداية من خلال قناة لها عبر موقع يوتيوب.

وقالت القناة، اليوم الثلاثاء، في بون، إن هذا المشروع من ضمن المهام الجديدة لاركان أريكان الذي سيتولى رئاسة تحرير القسم التركي في القناة الموجهة لخارج ألمانيا، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

وكان أريكان /49 عاما/، يتولى حتى الآن المسؤولية عن برنامج كوسمو التركي الذي تقدمه إذاعة "دبليو دى آر" الألمانية.

ويمتلك أريكان الجنسيتين، الألمانية والتركية.

ونقلت دويتشه فيله، عن أريكان، قوله إنه سيكون من الصعب في ظل العلاقات الألمانية التركية الصعبة والمثقلة بالمشاكل حاليًا إطلاق قناة تركية تمد الجسور بين ألمانيا وتركيا.