منتخب الصالات يخسر أمام روسيا وينافس على برونزية أولمبياد الشباب

خسر المنتخب الوطني، لكرة قدم الصالات، أمام نظيره الروسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

خسر المنتخب الوطني، لكرة قدم الصالات، أمام نظيره الروسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

خسر المنتخب الوطني، لكرة قدم الصالات، أمام نظيره الروسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

وخسر الفراعنة، أمام الدب الروسي، بنتيجة 3-1، بواقع 2-1 بشوط المباراة الأول، و 1-0 بشوط المباراة الثاني.

وخسر الفراعنة، أمام الدب الروسي، بنتيجة 3-1، بواقع 2-1 بشوط المباراة الأول، و 1-0 بشوط المباراة الثاني.

وخسر الفراعنة، أمام الدب الروسي، بنتيجة 3-1، بواقع 2-1 بشوط المباراة الأول، و 1-0 بشوط المباراة الثاني.

وينافس المنتخب على الميدالية البرونزية، عندما يلتقي مع الفائز من الأرجنتين والبرازيل، الخميس المقبل.

وينافس المنتخب على الميدالية البرونزية، عندما يلتقي مع الفائز من الأرجنتين والبرازيل، الخميس المقبل.

وينافس المنتخب على الميدالية البرونزية، عندما يلتقي مع الفائز من الأرجنتين والبرازيل، الخميس المقبل.

وكان المنتخب، تعادل مع الأرجنتين، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على بنما، بنتيجة 8-3، في الجولة الثانية، وعلى العراق، بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة، قبل أن يعود ويتغلب على نظيره السلوفاكي، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات دور المجموعات عن المجموعة الأولى، والذي تصدرها ب 10 نقاط، وتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.

وكان المنتخب، تعادل مع الأرجنتين، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على بنما، بنتيجة 8-3، في الجولة الثانية، وعلى العراق، بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة، قبل أن يعود ويتغلب على نظيره السلوفاكي، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات دور المجموعات عن المجموعة الأولى، والذي تصدرها ب 10 نقاط، وتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.

وكان المنتخب، تعادل مع الأرجنتين، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على بنما، بنتيجة 8-3، في الجولة الثانية، وعلى العراق، بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة، قبل أن يعود ويتغلب على نظيره السلوفاكي، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات دور المجموعات عن المجموعة الأولى، والذي تصدرها ب 10 نقاط، وتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.

ويمثل المنتخب الوطني لكرة الصالات، تحت قيادة هشام صالح، كل من "يوسف محسن يوسف حسن، مصطفى عبد المجيد، محمد أحمد محمد، بلال السيد محمود، محمد طلعت محمد، رجب رمضان علي ، عبد الرحمن عباس، مؤمن حمدان عبد الرؤوف، أحمد أكرم أحمد ياسين".

وكانت روان أيمن، لاعبة المنتخب الوطني، نجحت أمس في رفع رصيد مصر من الميداليات إلى 9، بعدما نجحت في أحراز فضية رمي المطرقة،وتحقق بذلك أول ميدالية نسائيه في ألعاب القوى في تاريخ مصر في الأولمبياد. "طالع التفاصيل"