الإسماعيلي يدرس التعاقد مع مدبولي

دخل أحمد مدبولي لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن دائرة اهتمامات مسؤولي نادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك في ظل خروج اللاعب نهائيا من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، والذي لم يعتمد على اللاعب في أي لقاء خاضه الفريق سواء في الدوري أو البطولة العربية أو كأس مصر.

وأصبحت أيام أحمد مدبولي قليلة في الزمالك بسبب تجاهل جروس له ويفكر اللاعب في الرحيل خاصة وأن هناك أكثر من فريق بالدوري يفكر في التعاقد معه في الفترة الحالية، وتلقى اللاعب اتصالات من قبل بعض مسؤولي الدراويش.