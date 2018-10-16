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اشتباه في شخص سوري نفذ احتجاز رهينة بكولونيا الألمانية

كولونيا - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 1:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 1:48 م

أشارت توقعات الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، إلى أن منفذ حادث احتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية في المحطة، اليوم الاثنين، يمكن أن يكون سوريًا.

كانت الشرطة، تمكنت في وقت سابق من، اليوم، من فض الاحتجاز وتحرير الرهينة وهي امرأة.

ووفقًا للشرطة الجنائية، فإنه قد تم العثور في مسرح الجريمة على أوراق لشخص سوري/55 عاما/، وأضافت الشرطة، أن هذا الشخص لديه فرصة للبقاء حتى منتصف 2021، مضيفة أن هناك "احتمالاً كبيرًا" في أن يكون منفذ الاحتجاز هو صاحب هذه الأوراق.

في الوقت نفسه، أكد المحققون أنه لم تتضح هوية الجاني بشكل جلي بعد، وأضافوا أن مالك الوثائق التي عُثِرَ عليها معروف على نطاق واسع منذ 2016 بارتكاب جرائم مختلفة مثل السرقة والتهديدات.


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