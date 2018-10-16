«بوتين» يصطحب «السيسي» في جولة بكورنيش سوتشي

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جولة بكورنيش سوتشي، عقب وصوله إلى منتج سوتشي السياحي.

وبثت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، لقطات مباشرة من جولة الرئيسين الترفيهية في مدينة سوتشي الروسية، والتي تحدث خلالها الرئيس السيسي إلى عدد من المواطنين الروس.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى منتجع سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد اختتام زيارته إلى العاصمة موسكو، الذي وصل إليها أمس في زيارة تستغرق 3 أيام.

وتستهدف زيارة «السيسي»، مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع الجانب الروسي، وعقد عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومتابعة مشروع الضبعة.