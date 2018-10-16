«الصناعات اليدوية»: نستهدف زيادة الصادرات لـ450 مليون دولار بحلول 2025

قال هشام الجزار، كيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن حجم الصادرات المصرية من الحرف اليدوية ما زال ضعيفًا للغاية، مقارنة بالهند التي تصدر بنحو 3.3 مليارات دولار، معقبًا: «لا فرق بيننا والهند سوى المساحة وعدد السكان».

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المجلس وضع استراتيجية قومية لتطوير القطاع خلال الفترة من 2018 حتى 2025، تستهدف زيادة صادرات الحرف اليدوية من 250 إلى 450 مليون دولار.

وتابع: «المنتج اليدوي يمر بأكثر من مرحلة تنتهي بالتسويق»، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المنتج وجودته وتغليفه وتسويقه أيضًا، وفي ذات الوقت زيادة الطاقة الإنتاجية للحرفيين، سواء من خلال زيادة أعدادهم أو تطوير الأدوات المستخدمة، أو استخدام خامات تساعدهم على تحسين الإنتاج.