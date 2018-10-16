أجيري يتحدث عن صلاح والفوز على إي سواتيني

أكد المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تواجد محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي في قيادة هجوم المنتخب أمر هام للغاية، ولكنه شدد بأن زملائه قادرين ايَضا على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات في غيابه.

وحقق المنتخب الأول في غياب صلاح بعد تخلفه عن السفر رفقة بعثة المنتخب بسبب الإجهاد، فوز سهل عصر اليوم الثلاثاء، على منتخب إي سواتيني 2 - 0، في المباراة التي اقيمت على ستاد " مافوسو ستاديوم" بالعاصمة "مبابان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون2019». "تابع التفاصيل"

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، أنه هو من يدير المنتخب وليس شخصًا أخر، ومهمته الأولى هي اكتشاف لاعبين في أكثر من مركز لتعويض الإصابات في المنتخب.

ويرى أجيري أن المنتخب الوطني قدم مباراة قوية أمام إي سواتيني واللاعبون قاموا بتنفيذ كافة التعليمات التي طالب بتطبيقها في المباراة.

وأشار أجيري إلى أنه كان بالامكان إنهاء مباراة إي سواتيني بعدد أكبر من الأهداف، لولا إهدار اللاعبين أهداف محققة أمام المرمى.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن منتخب إي سواتيني منتخب قوي جدًا ومقاتل، ويمتاز لاعبيه بالقوة وأن الفراعنة وجدوا صعوبة في الحصول الكرة.