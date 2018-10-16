ياسر رزق: العلاقة بين روسيا ومصر أكبر من عودة الطيران المباشر

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو تعد إطلالة من أجل المستقبل، موضحًا أن اللقاء يعد التاسع بين الرئيسين «السيسي»، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الاثنين، أن التعاون بين مصر وروسيا استراتيجي ويتضمن كافة المجالات العسكري والاقتصادي والاستثماري، معقبًا: «العلاقات بين البلدين أكبر من عودة الطيران المباشر فقط، وروسيا ساهمت في حصول مصر على الطائرات الهليكوبتر من فرنسا».



وأوضح أن هناك تعاون عسكري بين مصر وروسيا خاصة خلال الفترة الحالية في التحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية، متابعًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يعد الأهم في الشرق الأوسط، ولها أهمية بالغة لروسيا فضلًا عن تقارب جهات النظر بين البلدين حول الوضع في سوريا وليبيا.



وتابع: «الزيارات المتتالية بين مصر وروسيا أسفرت عن شراكة شاملة بين البلدين، والرئيس اجتمع أمس برئيس الاتحاد الأوراسي لبحث إنشاء الاتحاد الجمركي مع مصر، ولزيادة الميزان التجاري مما يزيد الناتج القومي وفرص العمل"، مشيرًا إلى أن "روسيا تولي للعلاقات مع مصر أهمية كبرى».



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.







