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قياسات وزن للاعبي الزمالك عقب انتهاء الراحة السلبية

محمد زاهر
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:57 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:57 ص

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقياسات وزن بعد إنتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بناء على قرار السويسري جروس المدير الفني.

ويرغب الجهاز الفني فى مراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة الراحة خاصة وان المدير الفني حذر اللاعبين من الإفراط فى تناول الأطعمة و الحلويات فى فترة الراحة.

وكان لجهاز الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام في القاهرة، بعد الفوز على منية سمنود في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ليتأهل ليواجه الإنتاج الحربي في دور الستة عشر.

ومن المنتظر ان يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادا للمباراة المقبلة أمام زعيم الثغر يوم 27 أكتوبر في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.


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