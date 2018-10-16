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وزير الدفاع الأمريكي: لم أتحدث عن استقالتي مع ترامب مطلقا

جيمس ماتيس مع الرئيس دونالد ترامب
جيمس ماتيس مع الرئيس دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 3:14 ص
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إنه لم يتحدث مطلقا مع الرئيس دونالد ترامب حول استقالته من منصبه. 

وقال ماتيس ردا على تلميح ترامب في مقابلة مع برنامج «60 منيتس»، الذي أذاعته شبكة (سي بي إس) الأمريكية بأن وزير الدفاع ربما يخطط للاستقالة: "أنا ضمن فريقه (ترامب)، لم نتحدث مطلقا عن الاستقالة، نحن نواصل أداء عملنا"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. 

وأوضح ماتيس، في تصريحات للصحفيين أثناء رحلته إلى فيتنام، أنه لم يشاهد مقابلة ترامب. 

كما قال إنه لم يسجل نفسه مطلقا ضمن أي حزب سياسي، ردا على وصف ترامب له بأنه "ديمقراطي نوعا ما".

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