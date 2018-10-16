فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر الفضائيات المصرية، أمس الاثنين.

وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات:

«الصحة» تنفي وفاة طبيبة المطرية صعقًا بالكهرباء

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على وفاة طبيبة المطرية، الدكتورة سارة أبو بكر داخل حمام سكن الأطباء بمستشفى المطرية، قائلًا إنه لا صحة لما يتردد بشأن وفاة الطبيبة صعقًا بالكهرباء.

وأكد متحدث «الصحة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن الطبية توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أدي لتوقف في عضلة القلب، مشيرًا إلى طلب النيابة تسليم الجثة لذويها لأن الوفاة طبيعية.

وأوضح أن فور حدوث الواقعة أبلغت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات، موضحًا أن مدير المستشفى وطاقم الصيانة أكد أن جميع الوصلات سليمة تمامًا ولا يوجد أسلاك عارية بالإضافة إلى تقرير معاينة النيابة.

وتابع: «الطبيبة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ووجدوا الجثة ملقاه في الحمام، ولو كانت المياه موصلة بالكهرباء لتوفي عددًا من الأطباء، وهذه المياه خرجت من الحمام دون إصابة أحد».

ومن جانبه، قال مصطفى أبو بكر، شقيق طبيبة المطرية المتوفية، إن أسرته رفضت تشريح الجثة لمقاضاة وزارة الصحة أو إثبات الإهمال بسكن الأطباء في المستشفى، معقبًا: «مش عايزين نعذبها عشان نثبت أن في إهمال، والجثة تتشرح لمدة 5 أيام».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه تنازل عن كل شيء في مقابل دفن شقيقته واستلام جثمانها، مؤكدًا أن جثة شقيقته ليست متفحمة كما ردد البعض، وليس بها سوى صعق كهربائي بسيط شاهده بنفسه.

وتابع: «وكيل النيابة طالبني بتشريح الجثة، ولكن التقرير المبدئي أفاد بوفاتها بتوقف عضلة القلب وهتتشرح 5 أيام والله أعلم التقرير النهائي هيطلع إيه، وهي ماتت في النهاية، وربنا هيجب حقها».

وزير الطيران يكشف أهمية مطار سفنكس

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن مطار سفنكس يقع على بعد 45 كيلو متر من بداية طريق مصر القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مؤكدًا أن أهمية المطار تكمن في موقعة الاستراتيجي.

وأضاف وزير الطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن منطقة غرب القاهرة ستستفيد من خدمات مطار سفنكس، متابعًا أن المطار سيخدم حركة سياحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى تخفيف الضغط بالنسبة للمواصلات خاصة في تأمين الوفود السياحية.

كما أكد أن مطار يخدم حركة التصدير من مزارع الحاصلات الزراعية المحيطة بموقعة طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي، متوقعًا أن يتم الافتتاح الرسمي للمطار قبل نهاية عام 2018.

وأشاد وزير الطيران بالرؤية البعيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكرة إنشاء مطار سفنكس؛ لحل أزمة المواصلات وتأمين الوفود بالإضافة إلى خدمة المنطقة المحيطة.

«الري» تكشف تفاصيل خطة 2050 للحفاظ على المياه

كشف الدكتور يسري خفاجة، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل خطة الاستراتيجية 2050 التي وضعتها الدولة للحفاظ على المياه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعيه المياه، من خلال رفع وعى المواطنين بأهمية الحد من التلوث وإلقاء المخلفات، موضحًا أن إلقاء المخلفات يقلل من كمية المياه ويضع ضغوط أخرى على الموارد المائية.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى تنمية الموارد المائية من خلال الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول، عن طريق تمهيد المصارف لاستيعاب الأمطار الشديدة، ورفع كفاءة محطات المياه في المحافظات المعرضة للسيول.

وزير القوى العاملة يعلن تنفيذ 7777 مشروعا بتكلفة 3.5 تريليون جنيه للقضاء على البطالة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدولة المصرية تسير في خطى سليمة لحل مشكلة البطالة، مشيرًا إلى انخفاض معدلات البطالة بالربع الأول من هذا العام، لـ 9.9%.

وأضاف في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الدولة تقوم بالكثير من المشروعات القومية التي وصلت إلى 7777 مشروعًا خلال الأربع سنوات الماضية، من إجمالي 15500مشروع مستهدف بلغت تكلفتهم 3.5 تريليون جنيه؛ للقضاء على البطالة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من مشروع قانون العمل عام 2016 ودخل مجلس النواب بداية 2017، وتم مناقشته من قبل البرلمان، ووضع ملاحظاته الأسبوع الماضي، تمهيدًا لإصدارة والتصديق عليه، موضحًا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن الشركات المتعسرة والمتوقفة.

وتابع: «نعمل على الحصول على حقوق العمال، وإنهاء الخلافات القضائية بين الشركات والعمال»، مؤكدًا أن قانون العمل يضمن حقوق العاملين من الفصل التعسفي، أو تسريح العمالة في القطاعين العام والخاص.

عمرو أديب يطالب بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على شارع حسن البنا أو سيد قطب

علق الإعلامي عمرو أديب على إطلاق أسماء أقطاب الإخوان على شوارع مدينة دمنهور، متسائلًا: «لماذا لم يطلق اسم الشهيد المنسي أو أبطال حرب أكتوبر على الشوارع بدلًا من الإخوان؟».

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن حسن البنا وسيد قطب سبب تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، والتي عانت مصر منها في الفترة الأخيرة، معقبًا: «لحد النهاردة بندفع فاتورة الجماعة الإرهابية، ولسه ماخلصناش من كل المشاكل دي ونلاقي شوارع باسم رموزها».

وطالب المسؤولين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستبدال أسماء هذه الشوارع بأسماء أبطال حرب أكتوبر والعملية الشاملة سيناء؛ للحفاظ على التاريخ.