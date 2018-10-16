قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه كان هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتسديد الضريبة العقارية منذ صباح أمس في آخر أيام تحصيلها دون غرامات.



وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن المواطنين سددوا الضريبة بمبالغ مالية في فروع المصلحة بسبب إغلاق البنوك أبوابها، متابعًا: «المواطن اللي حظوا وحش يسدد وقدامه حد عنده عقارات كثيرة، ورجل الأعمال نجيب ساويرس أرسل العاملين لديه لسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليه كاش، والناس انزعجت من التأخير في عد المبلغ المالي».



وأكدت على سداد جميع الوزراء قيمة الضريبة العقارية المستحقة وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت آخر وزيرة سددت الضريبة، موضحة أنها لا تستطيع الكشف عن إجمالي المدفوعات حتى الآن بسبب جرد المبالغ في الموازنة العامة للدولة.



وتابعت: «سيتم الإعلان عن إجمالي المدفوعات قريبًا، وتم تحصيل 7 مليون جنبه في إحدى المأموريات بالقاهرة»، مشيدة بدرو العاملين في مصلحة الضرائب في التيسير على المواطنين واستقبال هذا العدد الهائل أمس.



ويُذكر أن المهلة الأخيرة لسداد الضريبة العقارية دون غرامات قد انتهت، أمس الاثنين، لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، واستمرت المهلة علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي و تم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام.





